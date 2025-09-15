Обвиняемым в смерти петербургской школьницы в Хибинах запросили 5 лет

Руководителей детской туристической группы, одна из участниц которой скончалась в результате схода лавины во время похода в Хибинах, просят осудить на пять лет с отбыванием наказания в колонии общего режима и оштрафовать на 300 тыс. рублей. Такой срок запросил прокурор, пишет Российское агентство правовой и судебной информации.

Заседание по делу состоится 18 сентября в Приморском районном суде. Фигурантами по уголовному делу проходят педагоги Дома детского творчества Приморского района Петербурга Сергей Смирнов и Юрий Голованов. Их обвиняют в совершении преступления в виде оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведших к гибели ребенка.

Подсудимые повели в поход 13 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет. Инструкторы изменили согласованный маршрут, вывели группу на отрог горы Маннепахк Хибинского горного массива, где дети оказались в опасной близости от лавины, которая обрушилась на них. Из-за переохлаждения скончалась девочка-подросток 2008 года рождения.

Татьяна Титаева