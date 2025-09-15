Готовьтесь к пробкам: асфальт на Ладожском мосту заменят до 11 октября

С 19 сентября по 11 октября в связи с ремонтом покрытия на Ладожском мосту закроют одну полосу движения в направлении Петербурга, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для проезда автомобилистов останется одна полоса, скорость по ней ограничат до 50 км/ч.

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти

В ведомстве уточняют, что на переправе будут восстанавливать асфальтовое покрытие и гидроизоляцию. Работы будет вести ООО «ЕвроТрансСтрой», сроки ремонта могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Петербурге за семь недель завершили ремонт Благовещенского моста. Для автомобилистов движение по переправе не закрывали.

Андрей Маркелов