Игра на всех инструментах, гонки на собаках и Никита Кологривый в роли вора

Теплые сентябрьские выходные в Новороссийске будут насыщенными на события. Несмотря на то, что громкие имена музыкального олимпа на сей раз не порадуют жителей города своими голосами, насладиться живыми выступлениями кавер-групп и коллективов авторского рока можно будет в небольших заведениях. В пятницу стартует крупнейший на юге России фестиваль «Театральная гавань», в рамках которого на протяжении более чем недели на разных сценах города будут показаны десятки постановок. В парке имени Фрунзе пройдет семейный фестиваль и творческая встреча, посвященная Матиссу. В Абрау-Дюрсо состоятся гонки на собаках, а в кинотеатрах продолжат показ «Дракулы», «Зверопоезда» и отечественного фильма «Беги» с Пореченковым и Кологривым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Никита Кологривый

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Актер Никита Кологривый

Где послушать музыку

19 сентября в 20:00 в ресторане Rafferti состоится трибьют-концерт краснодарского проекта Fellini с программой культовых песен группы «Би-2». На концерте можно будет услышать в живом исполнении хиты коллектива «Серебро», «Варвара», «Полковнику никто не пишет» и «Мой рок-н-ролл».

Стоимость билета — 1000 руб. (18+)

19 сентября в 19:00 в «Пена Пабе» пройдет концерт группы «Люба, гуляй», посвященный культовым фильмам «Брат» и «Брат 2». «Вас ждут песни из легендарных картин, живая атмосфера 90-х, видеоряд и та самая энергия, что передает дух фильмов»,— обещают организаторы.

Стоимость билета — 1000 руб. (14+)

20 сентября в 20:00 в «Пена Пабе» состоится концерт «Рок Прорыв». На сцене группы Wolfram из Краснодара, а также новороссийские «Б/Н» и Unalome.

Вход свободный (18+)

20 сентября в 19:00 в кофейне «Набоков» пройдет музыкальный джем-сейшн. Обещают гитары, барабаны, кахоны, синтезаторы и даже арфы. Будет караоке-марафон. «Пойте, кричите, мычите — главное, с душой. Попробуйте все инструменты, даже если раньше думали, что медведь на ухо наступил»,— пишут организаторы.

Стоимость билета — 350 руб. (16+)

Какие пройдут спектакли и фестивали

19 сентября в 17:00 в парке имени Фрунзе пройдет большой семейный фестиваль «Родина — это семья». В программе: шуточный ЗАГС, семейные шаржи, семейный квиз, пикник с психологом, творческие мастер-классы, ЭКО-мастерская, лотерея и концерт от кавер-группы Men’s Band.

Вход свободный (0+)

19 сентября на различных театральных площадках Новороссийска стартует VII Международный фестиваль «Театральная гавань». Это единственный постоянно действующий фестиваль на юге России, обещающий разнообразную программу, объединяющую театральные постановки разных жанров и форм. Спектакли пройдут на открытых площадках города в течение 10 фестивальных дней.

Стоимость билета — от 500 руб. (вход на различные спектакли от 5+)

20 сентября в 12:00 в Абрау-Дюрсо пройдет регистрация на каникросс «Добрый пес». Это дисциплина ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена. В 13:00 состоится старт на 1 км, а в 13:40 — на 5 км. В 14:30 состоится аджилити — вид спорта для собак, цель которого — преодоление полосы препятствий на время под управлением хозяина. В 17:00 состоится показ костюмов, а в 19:00 — выступление группы «Бабушкин кАвер».

Вход свободный (0+)

20 сентября в 17:00 в парке им. Фрунзе пройдет творческая встреча «Матисс в природе». Участников ждет изучение характерных приемов стилизации природы в работах Матисса, практические упражнения по созданию ярких, выразительных композиций, обсуждение техник работы с цветом и формой, а также возможность создать собственную стилизацию природных мотивов в духе мастера.

Вход свободный (14+)

Что смотреть в кино

Кинотеатры Новороссийска представят мелодраму по мотивам готического романа Брэма Стокера «Дракула» от режиссера Люка Бессона. По сюжету молодой принц Влад, узнав, что его возлюбленная может возродиться, отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

Стоимость билета — от 300 руб. (18+)

Также в кинотеатрах города идет показ приключенческого мультфильма «Зверопоезд». Он о том, как компания зверей оказывается в заложниках на мчащемся поезде. Чтобы спастись, им надо проникнуть в кабину машиниста

Стоимость билета — от 300 руб. (6+)

Михаила Пореченкова и Никиту Кологривого можно увидеть в криминальной комедии про вора, ставшего невольным свидетелем преступления. Фильм «Беги» показывают в четырех кинотеатрах Новороссийска.

Стоимость билета — от 300 руб. (16+)

