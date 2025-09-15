В Екатеринбурге задержали второго беглеца из СИЗО

В Екатеринбурге задержан второй фигурант побега из СИЗО №1 Иван Корюков (внесен в список террористов и экстремистов). Об этом сообщили в ГУФСИН по Свердловской области.

«Вечером 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга офицерами Оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудниками ФСБ, МВД, при поддержке отряда специального назначения ГУФСИН "Россы" при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении, был обнаружен обвиняемый К., совершивший побег из СИЗО №1 г. Екатеринбург. Он предпринял попытку скрыться от сотрудников, но был задержан»,— сообщили «Ъ-Урал» в свердловском ГУФСИН.

По данным «4 канала», осужденного задержали в районе Уктуса.

Напомним, 1 сентября 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов совершили побег из СИЗО №1 Екатеринбурга. Они осуждены по ст. 30 ч. 3, ст. 205 ч. 2 п. «а» УК РФ (покушение на террористический акт, совершенное группой лиц). Их задержали в мае 2023 года у военкоматов Кировского и Октябрьского районов с канистрой бензина. Следствие считает, что Черепанов и Корюков планировали поджечь здание военкомата.

Александр Черепанов был задержан 8 сентября в 14 км от СИЗО, сопротивления он не оказал.

Полина Бабинцева