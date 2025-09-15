Житель Белгорода задекларировал доход свыше 10 млрд рублей в 2024 году

Один из жителей Белгородской области отчитался о доходе, превышающем 10 млрд рублей за 2024 год. Об этом сообщает портал Go31 со ссылкой на данные управления ФНС по региону.

Согласно информации налогового ведомства, еще 18 жителей региона задекларировали получение доходов в диапазоне от 1 до 10 млрд рублей за отчетный период. Статистика основана на данных налоговой отчетности, поданной в соответствии с действующим законодательством.

В сентябре стало известно, что 31% воронежцев согласны получать «серую» зарплату, тогда как 48% настроены против неофициальной оплаты труда.

Ульяна Ларионова