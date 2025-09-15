Петербуржец получил 9,5 года заключения за перевозку 6 кг наркотиков в Сочи

Лазаревский районный суд признал виновным жителя Санкт-Петербурга Романа Левина в перевозке шести килограммов запрещенных веществ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима в течение 9,5 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Жителя Северной столицы признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. В марте текущего года Роман Левин получил инструкции от своего сообщника, затем забрал из тайника в Петербурге наркотики.

В 12 полимерных свертков упаковали шесть килограммов запрещенных веществ. Подсудимый поместил их под обшивку багажника машины, на которой отправился в Сочи. Там он должен был оставить свертки в тайниках. За доставку петербуржец получил 250 тыс. рублей.

Автомобиль остановили на посту «Магри». Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю изъяли наркотики. Роман Левин в суде признал вину. Суд решил, что житель Петербурга проведет 9,5 года в колонии строгого режима.

Татьяна Титаева