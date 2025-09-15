Строить фонтан на аллее Ивана Ткаченко будет курский ИП

«Горзеленхозстрой» заключил с ИП Анной Барановой из Курска контракт на строительство фонтана на аллее имени Ивана Ткаченко на улице Панина в Ярославле. Подписанное соглашение размещено 15 сентября на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Центр развития городских территорий Ярославль Фото: Центр развития городских территорий Ярославль

Напомним, что победитель торгов отказался или уклонился от заключения контракта, поэтому это право перешло второму участнику. Курский предприниматель предложил выполнить работы за 14,2 млн руб. при начальной цене 16,2 млн руб. По контракту строительство фонтана необходимо закончить до 30 ноября 2025 года.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в настоящее время за Свято-Тихоновским храмом идет благоустройство новой аллеи. В концепцию благоустройства входят прогулочная зона с мощением тротуаров плиткой, обустройство освещения, установка лавок, детских развивающих элементов и шахматных столов, а также монтаж арт-объекта. Аллею сделают в стилистике ярославского хоккейного клуба «Локомотив».

Аллея названа в память о капитане ХК «Локомотив» Иване Ткаченко, который вместе с командой погиб в авиакатастрофе.

Алла Чижова