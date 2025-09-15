Победа Минниханова и Николаева на выборах и новый глава Минэнерго Чувашии

Рустам Минниханов вновь переизбран на должность раиса Татарстана. За него проголосовали 88,1% избирателей. Господин Минниханов руководит Татарстаном с 2010 года.

Действующий глава Чувашии Олег Николаев также одержал победу на выборах руководителя региона. За кандидатуру господина Николаева проголосовали 67,06% избирателей. Ближайший конкурент Олега Николаева Константин Степанов (ЛДПР) получил 14,23% голосов.

Руководитель мясокомбината в Чебоксарах Марат Якушев возглавил Минэнерго Чувашии. Прошлый глава министерства Сергей Лекарев покинул должность во время выборов губернатора региона.

На Волге обнаружили тело третьего пассажира перевернувшегося катера. К поискам четвертого погибшего планируют привлечь беспилотную авиасистему. О гибели четырех пассажиров стало известно 12 сентября. Два человека утонули, еще двух объявили пропавшими без вести.

Задолженность Татарстана по налогам за год составила 11,6 млрд руб. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 299,4 млн руб. или на 3%. Основная часть долгов приходится на граждан, проходящих процедуру банкротства.

«Заинский сахар» обвинили в превышении выбросов аммиака в воздух. Директор завода получил представление об устранении нарушений. Также возбуждено административное дело. Это не первая претензия к сахарному заводу о загрязнении воздуха в Заинском районе.

38% авиабилетов в Казань этим летом забронировали из Москвы. 34% перелетов за лето пришлось на июль. При этом спрос на перелеты в столицу Татарстана из Уфы вырос на 80%, из Екатеринбурга — на 77%.

Диана Соловьёва