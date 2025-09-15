Суд продлил арест бывшему депутату Дегтярска Илье Хисамову по делу о взятке

Ревдинский городской суд продлил арест бывшему депутату Думы Дегтярска Илье Хисамову, обвиняемому во взяточничестве по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, сообщили в пресс-службе суда.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

По данным следствия, Илья Хисамов помогал предпринимателю заключать контракты с муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства» в Дегтярске.

«Оказывая содействие индивидуальному предпринимателю в заключении дополнительных соглашений к муниципальным контрактам и договорам по увеличению стоимости выполняемых работ, приоритетном подписании актов выполненных работ, лично передал должностному лицу МКУ УЖКХ МО Дегтярск взятку в виде денег в размере 185 000 руб.»,— говорится в сообщении.

Следствие ходатайствовало о продлении меры пресечения на один месяц, и суд удовлетворил это требование. Илья Хисамов останется под стражей до 15 октября. Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, Илья Хисамов был арестован в июле. Ранее «Ъ-Урал» писал, что бывший мэр Дегтярска Вадим Пильников использовал Илью Хисамова для решения вопросов силовым путем.

В июне суд приговорил бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова к 10 годам лишения свободы за взяточничество. Среди взяток, которые он получил, был автомобиль Audi Q6 стоимостью 9,5 млн руб.

Полина Бабинцева