Посетителей бара около Думской задержали после угрозы ножом администратору

Двух посетителей караоке-бара на набережной канала Грибоедова задержали после жалобы администратора заведения на угрозы убийством. В руках одного из гостей был нож, сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники бара воспользовались кнопкой тревожной сигнализации. В 2:14 сотрудники отдела вневедомственной охраны по Центральному району прибыли к месту происшествия.

Специалисты выяснили, что мужчины в возрасте 18 и 30 лет были пьяны, вели себя несдержанно и агрессивно. Персонал заведения сделал замечание, ситуация переросла в конфликт с администратором. Ему угрожали убийством, держа в руках нож. Сотрудник воспринял угрозу как реальную.

«Наряд вневедомственной охраны задержал указанных лиц и доставил в 28 отдел полиции для дальнейшего разбирательства»,— добавили в Росгвардии.

Татьяна Титаева