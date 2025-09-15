Вениамин Кондратьев получил поддержку большинства избирателей Новороссийска

В Новороссийске завершилось голосование на выборах губернатора Краснодарского края. По данным территориальных комиссий, действующего главу региона Вениамина Кондратьева поддержали от 72% до 86% избирателей в разных округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Самый высокий результат Вениамин Кондратьев показал в Центральном районе — 85,94%. В Восточной ТИК кандидата поддержали 81,9% пришедших на участки, в Приморской — 77,99%. В Южном районе результат составил 72,29%, а в Пригородной комиссии — 79,22%.

Помимо губернаторских выборов, в городе сформирован новый состав Думы. Восемь депутатов сохранили свои места, еще четыре округа представят новички.

Днем 15 сентября действующий губернатор Кубани Вениамин Кондратьев набрал 83,17% голосов по итогам обработки всех протоколов. Кандидат от КПРФ Александр Сафронов получил 8,56% голосов, представитель ЛДПР Иван Тутушкин — 4,51%, кандидат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Денис Хмелевской — 3,01%.

Анна Гречко