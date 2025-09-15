Нетаньяху назвал КНР и Катар главными сторонниками изоляции Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна вступает в период экономической изоляции из-за войны в секторе Газа. Он, в частности, считает, что Китай и Катар готовятся «атаковать легитимность» Израиля

«Нам нужно будет сделать несколько вещей, чтобы вырваться из осады, которую организовывают несколько стран. Одна из них — Китай, а другая — Катар. Они организуют атаку на легитимность Израиля в социальных сетях западного мира»,— сказал Биньямин Нетаньяху на пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио (запись опубликована на YouTube-канале правительства Израиля).

Премьер добавил, что мир разделен на блоки и Израиль не входит ни в один из них. При этом, по его словам, страна способна прорвать изоляцию, опираясь на собственный потенциал и пользуясь поддержкой Соединенных Штатов.

9 сентября Израиль нанес удар по столице Катара. Целью был штаб палестинского движения «Хамас». Катар в ответ прекратил все посреднические усилия по организации переговоров между Израилем и «Хамасом».

