Получивший 10 лет за убийство Владимир Кулибаба не смог оспорить приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор бывшему советнику главы Олимпийского комитета России и экс-президенту петербургской федерации вольной борьбы Владимиру Кулибабе, который в марте этого года получил 10 лет в ИК общего режима, пишет 78.ru. Заседание, судя по карточке на сайте суда, прошло 15 сентября.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Владимиру Кулибабе инкриминировали убийство (ст. 105 УК РФ), также он проходил по статьям «покушение на убийство» (ст. 30 и ст. 105 УК РФ) и «бандитизм» (ст. 209 УК РФ).

Подсудимый вину не признал, однако присяжные посчитали виновность Кулибабы доказанной. Прокуратура просила для него 14 лет колонии.

Бывший борец-вольник находится в заключении с декабря 2021 года по обвинению в бандитизме и организации двойного убийства в 1993 году — криминального авторитета Игоря Савина по прозвищу Кувалда и сотрудника милиции Кирилла Угольникова.

Андрей Кучеров