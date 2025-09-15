Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Земле началась самая мощная за три месяца магнитная буря

На Земле началась самая мощная за последние три месяца магнитная буря, достигшая уровня G3, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Ученые объяснили, что буря связана с увеличением скорости солнечного ветра из-за попадания Земли в зону крупной корональной дыры. Ожидается, что геомагнитная обстановка будет нестабильной от 4 до 6 суток.

Ранее прогнозировалось, что сила нынешней магнитной бури не превысит уровня G1. Согласно классификации Национального управления океанических и атмосферных исследований США, выделяют пять уровней бурь — от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные).

