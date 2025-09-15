Китай предупредил США о негативе для экономики из-за санкций на российскую нефть

Министерство коммерции Китая предупредило о возможных негативных последствиях для глобальной торговли из-за введения США вторичных пошлин на китайские компании, покупающие российскую нефть. Ведомство заявило, что такие меры могут дестабилизировать мировую экономику.

В заявлении подчеркнуто, что Китай категорически против любых ограничительных мер, связанных с Россией, которые затрагивают китайские компании. КНР считает, что попытки США ввести вторичные тарифы под предлогом покупки российской нефти — это односторонняя травля и экономическое принуждение, нарушающее консенсус, достигнутый между лидерами двух стран.

Министерство коммерции Китая заявило, что КНР готова принять все необходимые меры для защиты интересов, если США продолжат свою политику. Ведомство надеется, что американская сторона будет следовать своим обязательствам и решать торговые разногласия через диалог и консультации.