СКР показал кадры с места убийства школьницы и членов ее семьи в Новороссийске
В Новороссийске задержали 61-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве трех местных жителей, включая несовершеннолетнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Кубани.
Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). По версии следствия, вечером 10 сентября на почве личного конфликта мужчина расправился с супругой, ее знакомым и 16-летней родственницей. После этого фигурант пытался скрыть следы преступления.
Подозреваемый дал признательные показания и указал место сокрытия тел. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.
Суд заключил мужчину под стражу. Расследование продолжается, назначен комплекс экспертиз.
Кадры с места убийства троих человек публикует СКР.