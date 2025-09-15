Полигон ТКО в Новороссийске могут оснастить тенхологиями переработки отходов

С рабочим визитом в Новороссийск прибыли заместитель руководителя секретариата вице-премьера правительства России Дмитрия Патрушева Джамбулат Хизирович Хатуов, врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Николаевич Шапошник и представители ППК «РЭО». Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова. Фото: Telegram-канал Александра Гаврикова.

На территории полигона состоялось совещание по вопросам оптимизации его работы и создания новых объектов по обращению с отходами. Особое внимание уделили внедрению современных технологий переработки, которые позволят снизить нагрузку на объект и минимизировать воздействие на окружающую среду. Руководству компании «Терра-Н» поручено проработать вопрос раздельного размещения ТКО, крупногабаритного и строительного мусора.

Сейчас на полигоне проводится реконструкция с постепенным вводом объектов в эксплуатацию. Весной 2025 года возобновили работу мусоросортировочной линии с прессованием и брикетированием отходов, обсуждается возможность строительства подпорной стены.

Кроме того, вопрос общественного контроля за работой объекта остается на контроле Общественной палаты Новороссийска. Экологическая комиссия и рабочая группа продолжают мониторинг ситуации.

Одновременно продолжается ликвидация возгорания: площадь горения составляет 400 кв. м. По данным оперативного штаба, выполнено более 1,1 тыс. рейсов техники и отсыпано свыше 11 тыс. куб. м грунта.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал, что владелец полигона «Терра-Н» подал апелляцию в арбитражный суд Краснодарского края по иску от Южного межрегионального управления Росприроднадзора на 3,2 млн руб

Анна Гречко