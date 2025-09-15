На второй сезон конкурса «Это у нас семейное» поступило более 700 тыс. заявок

Более 700 тыс. человек из всех регионов России подали заявки на второй сезон конкурса «Это у нас семейное», сообщает пресс-служба платформы «Россия — страна возможностей».

Наибольшее количество заявок поступило из Москвы (53 410), Санкт-Петербурга (49 203) и Ставропольского края (38 124). Среди зарубежных участников лидируют граждане Казахстана, Беларуси, Молдовы, Киргизии, Таджикистана и Германии.

В 2025 году конкурс стал частью нацпроекта «Семья». Победители конкурса получат 60 сертификатов по 5 млн руб. для улучшения жилищных условий, а финалисты — семейные путешествия по России.

Дистанционный этап конкурса завершится 1 октября и будет включать викторину на знание истории и культуры России. По его итогам определят полуфиналистов, которые представят свои регионы в окружных полуфиналах. Финал второго сезона состоится летом 2026 года в день семьи, любви и верности.