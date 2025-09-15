Газопровод между Аптекарским и Каменным островами заработает к 15 октября

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга (ГАТИ) выдала ордер на финальный этап реализации дюкерного перехода газопровода, соединяющего Аптекрский и Каменный острова. Работы завершат к 15 октября, сообщили в пресс-службе инспекции.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К 15 сентября выполнено 90% работ по предыдущему ордеру — прокладка двух ниток газопровода, его испытания и первичное благоустройство территории. Завершающий этап будет включать в себя повторные испытания, пуск газа и окончательное восстановление благоустройства.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что газопровод в Дегтярном переулке планируют реконструировать за 164 млн рублей

Артемий Чулков