Управление движением судов в Новороссийске перенастроили на отечественное ПО

Системы управления движением судов (СУДС) Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» перевели на отечественное программное обеспечение. В число обновленных объектов вошел и морской порт «Новороссийск», сообщает пресс-служба предприятия, на которую ссылается «PortNews».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска Фото: пресс-служба МО город-герой Новороссийска

В компании отметили, что переход на отечественное ПО связан с задачей обеспечения технологической независимости и защиты критической информационной инфраструктуры. Сложность внедрения заключалась в том, что работы велись при непрерывном функционировании СУДС в условиях радиоэлектронной борьбы и атак беспилотных аппаратов.

Подрядчиком выступило АО «Ситроникс». Компания обновила аппаратные комплексы и внедрила российские программные решения «СиТрафик» и «СиПорт», обеспечивающие обработку, отображение и регистрацию навигационной информации.

В «Росморпорте» подчеркнули, что модернизация позволит повысить устойчивость систем к внешнему воздействию и снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Ситроник» зарегистрировано в Москве в 2002 году. Основным профилем компании является разработка компьютерного программного обеспечения. Руководитель АО — Алексей Марухин.

Анна Гречко