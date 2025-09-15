Накануне визита Трампа Британия установит 12 атомных реакторов из США

Британская энергетическая компания Centrica установит в городе Хартлпул 12 усовершенствованных атомных реакторов Xe-100, разработанных американской X-Energy. Как сообщает Centrica, этот проект даст до 960 МВт дополнительной энергии, что позволит обеспечить электричеством 1,5 млн домов.

Соглашение между компаниями станет частью трансатлантического договора об ускорении развития атомной энергетики, который, как ожидается, будет подписан в рамках визита президента США Дональда Трампа в Великобританию.

Действующая сейчас в Хартлпуле АЭС должна быть выведена из строя в 2028 году. Новые модульные реакторы должны будут заменить ее. Кроме того, соглашение Centrica и X-Energy предусматривает в дальнейшем установку еще 20 или более модульных реакторов в других районах Великобритании. Их совокупная мощность составит 6 ГВт, то есть столько, сколько сейчас вырабатывается в Великобритании.

Алена Миклашевская