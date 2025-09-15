Роспотребнадзор видит риски возникновения новых инфекций

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство видит риски возникновения в России новых инфекций. По ее словам, риск распространения новых вирусов связан с развитием синтетической биологии и с «реакцией недружественных нам стран».

Госпожа Попова отметила, что из-за быстрого развития технологий ведомству приходилось неоднократно пересматривать свои подходы. В частности, быстрее реагировать на угрозы позволяет разработка быстрых тестов, распознающих инфекцию за час. Сейчас в России создано уже 124 таких теста, отметила госпожа Попова.

По словам главы ведомства, все цели, поставленные федеральным проектом «Санитарный щит» на 2020-2025 годы, Роспотребнадзор выполнил «четко и в срок». Сейчас цели проекта реализованы на 50%, «а впереди еще четыре года», добавила она (цитата по ТАСС).

Полина Мотызлевская