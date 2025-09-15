Фонд немалого бизнеса от Альфа-банка получил более 20 тыс. заявок из 28 регионов России. За два года проект стал значимой инициативой в сфере поддержки малого бизнеса и помог сотням предпринимателей по всей стране продвигать свои компании и рассказывать о себе широкой аудитории, говорится в сообщении Альф-банка. Каждую неделю фонд выделяет средства на реализацию рекламных и имиджевых кампаний. Участниками становятся ИП и юрлица с открытым бизнес-счетом в Альфа-банке. Каждая рекламная кампания разрабатывается индивидуально с учетом особенностей и потребностей предприятия.

«Магнит» открыл первую кофейню Red Stars совместно с владельцами Stars Coffee — Тимати и ресторатором Антоном Пинским. Кофе-пойнт заработал в магазине на Ангарской улице в Москве, узнал Forbes. Пока точка работает в тестовом режиме. Запланирован запуск еще нескольких точек. Если проект будет успешен, его могут значительно масштабировать. Издание указывает, что «Магниту» сотрудничество с Тимати и Пинским выгодно, потому что сеть пока отстает от «Пятерочки» по числу магазинов с кофейнями.

В России подскочил спрос на безалкогольные вина — на 60% в январе-июне 2025 года, пишет «РБК Вино». Для сравнения: продажи обычных тихих, игристых и ликерных вин в тот же период упали. Пока на продажи безалкогольных вин еще действует эффект низкой базы. В супермаркетах и гипермаркетах на них приходится 2-3% от общих продаж вина. Но теперь спрос растет и в ресторанах. В основном безалкогольные вина в России покупает молодежь, которая следит за здоровым образом жизни.