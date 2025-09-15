«Терра-Н» подала апелляцию по иску о причинении вреда природе на 3 млн рублей

Владелец полигона «Терра-Н» подал апелляцию в арбитражный суд Краснодарского края по иску от Южного межрегионального управления Росприроднадзора на 3,2 млн руб. Об этом сообщается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Решение об удовлетворении иска в первой инстанции было принято 11 августа 2025 года. Согласно материалам суда, 31 января 2024 года было выявлено место перетекания фильтрата в непосредственной близости ограждения полигона ТКО на склоне в направлении ручья Безымянный. Там обнаружились характерные для фильтрата темные пятна в русле ручья до места впадения в р. Озерейка.

Специалистами филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» был произведен отбор проб почвы и воды, анализ которых выявил превышение концентрации азота аммонийного в 20 раз свыше нормы.

Параллельно в суде рассматривается еще один иск ведомства к «Терра-Н»: иск о возмещении вреда, причинённого окружающей среде на 7,2 млн руб. По нему судебное заседание переносилось уже более пяти раз, следующее назначено на 18 сентября.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что площадь пожара на свалке в Новороссийске сократилась до 450 «квадратов». Пожар на полигоне «Щелба» продолжается с 6 сентября.