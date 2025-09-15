Попова доложила Путину о выполнении всех положений системы «Санитарный щит»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отчиталась перед президентом Владимиром Путиным о выполнении всех положений федерального проекта «Санитарный щит». По ее словам, все задачи, поставленные на период 2020-2025 гг., выполняются «абсолютно четко и в срок».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Санитарный щит» — это система противодействия инфекциям и защиты граждан от инфекционных угроз. В рамках реализации проекта в России создаются специальные лаборатории, оборудование и центры проведения ПЦР. В составление программы одноименного федерального проекта лег в том числе опыт Covid-19.

Как отметила госпожа Попова, цели проекта выполнены на 50%. «"Санитарный щит" мы реализовали до половины, а у нас впереди еще четыре года. <...> Мы реализовали все положения "Санитарного щита" в срок. У нас выполнены все показатели полностью»,— сказала глава ведомства во время церемонии открытия новых лабораторных центров при участии Владимира Путина (цитата по ТАСС).

Анна Попова также сообщила, что сейчас в России создано уже 124 новых теста, распознающих инфекцию за час, что позволяет специалистам быстро реагировать на эпидемиологическую обстановку.

Президент в ответ указал на «уникальность» российской системы «щита». «Сегодня она признана одной из самых передовых в мире. Что принципиально важно — она продолжает динамично развиваться»,— отметил он.

Полина Мотызлевская