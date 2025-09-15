Трамп намекнул на достижение сделки по TikTok

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в Европе успешно прошла встреча между Соединенными Штатами и Китаем. По его словам, достигнуто соглашение по компании, которую «молодые люди очень хотели спасти». СМИ допускают, что речь идет о китайском видеохостинге TikTok.

Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Крупная торговая встреча в Европе между США и Китаем прошла очень успешно … Также было достигнуто соглашение по "определенной" компании, которую молодые люди в нашей стране очень хотели спасти. Они будут очень рады»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Позднее министр финансов США Скотт Бессент уточнил, что страны достигли рамочного соглашения по сделке относительно TikTok.

Президент США также сообщил, что в пятницу он поговорит с председателем КНР Си Цзиньпином. По его словам, отношения между Вашингтоном и Пекином остаются очень крепкими.

В 2024 году экс-президент США Джо Байден подписал закон, который обязывает китайскую компанию ByteDance продать TikTok. В ином случае видеохостинг должен прекратить деятельность на территории страны. Дональд Трамп отложил блокировку платформы сразу после своей инаугурации. Отсрочка действует до 17 сентября.