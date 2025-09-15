В Саратове от ТСЖ потребовали устранить нарушения прав жителей дома на Луговой

Прокуратура Кировского района Саратова в суде защитила права жителей многоквартирного дома № 67/69 на ул. Луговая. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснила, что указанный дом находится в управлении ТСЖ «Луговое», на его территории нет отвечающего нормативным требованиям места накопления отходов, не обеспечен их надлежащий вывоз.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура внесла представление в управляющую организацию, однако нарушения не устранили. Далее надзорное ведомство попросило суд обязать ТСЖ «Луговое» организовать контейнерную площадку для накопления бытовых отходов. Требования удовлетворены, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов