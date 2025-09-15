В Саратове экс-директор организации пойдет под суд за невыплату зарплаты

В Саратове суд рассмотрит в отношении бывшего директора организации уголовное дело о невыплате заработной платы сотруднику (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Согласно релизу, с июня 2021 по сентябрь 2023 года фигурант не выплатил сотруднику более 57 тыс. руб. Суд по ходатайству следователя постановил арестовать имущество директора организации.

Следственный отдел по Фрунзенскому району Саратова завершил расследование уголовного дела. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд на рассмотрение. Ранее фигуранта уже судили за такое же преступление — назначили штраф.

Павел Фролов