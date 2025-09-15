В Ростове-на-Дону предпринимателя обвиняют в уклонении от 67 млн рублей налогов

В Ростове-на-Дону следователи передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении директора грузоперевозочной фирмы по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Правохранители считают, что с 2019 по 2021 год обвиняемый создал схему «дробления бизнеса», используя подконтрольную фирму и фиктивные документы. Это позволило предпринимателю незаконно применять льготный налоговый режим и уклониться от уплаты более 67 млн руб. налогов. Бизнесмена также обвиняют в незаконном обороте платежных средств. По версии следствия, через подконтрольные организации с помощью сфальсифицированных платежных поручений он перевел свыше 179 млн руб. недобросовестным контрагентам.

На имущество обвиняемого наложили арест на общую сумму свыше 11,5 млн руб. Кроме того, фигурант добровольно частично погасил причиненный ущерб в сумме 12,9 млн руб.

Константин Соловьев