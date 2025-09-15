Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Челябинцы подали голоса

Южноуральцы приняли участие в выборах депутатов заксобрания области

Жители Челябинской области с 12 по 14 сентября выбирали депутатов законодательного собрания. Явка была на 7% выше, чем в ковидном 2020-м, когда впервые опробовали трехдневное голосование, — 40%. Как сообщили в областном избиркоме, дистанционно в электронном формате проголосовали 128 тыс. человек. Фотограф «Ъ-Южный Урал» запечатлел, как южноуральцы исполняли гражданский долг на избирательных участках.

Предыдущая фотография
Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Следующая фотография
1 / 11

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Выборы депутатов Законодательного собрания Челябинской области

Фото: Олег Кормильцев

Новости компаний Все