Челябинцы подали голоса
Южноуральцы приняли участие в выборах депутатов заксобрания области
Жители Челябинской области с 12 по 14 сентября выбирали депутатов законодательного собрания. Явка была на 7% выше, чем в ковидном 2020-м, когда впервые опробовали трехдневное голосование, — 40%. Как сообщили в областном избиркоме, дистанционно в электронном формате проголосовали 128 тыс. человек. Фотограф «Ъ-Южный Урал» запечатлел, как южноуральцы исполняли гражданский долг на избирательных участках.
