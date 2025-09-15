Компании получат выплаты на переоборудование рабочих мест для ветеранов СВО

Компании, чьи сотрудники возвращаются после СВО, получат финансовую поддержку от государства на переоборудование рабочего места с учетом особенностей здоровья кандидата. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что сумма выплат будет достигать 200 тыс. руб. на одно рабочее место.

«Сейчас разработали поправки, которые позволят получать поддержку не только тем компаниям, которые принимают новых работников, но и тем организациям, к которым возвращаются ребята, ранее трудившиеся на этих предприятиях, к которым необходимо адаптировать рабочее место под изменившиеся условия конкретного специалиста»,— сказал господин Котяков на десятой Всероссийской неделе охраны труда (цитата по ТАСС).

Выплаты можно получить как на переоборудование обычных рабочих мест, так и на подготовку специализированных.

В декабре 2024 года Госдума приняла закон о сохранении рабочих мест участников военной операции на весь период их службы по контракту. До этого закон предусматривал сохранение рабочего места за сотрудником только на три месяца.