Под Пензой фирму оштрафовали на 500 тыс. за коррупционное правонарушение

В Пензенской области коммерческую организацию оштрафовали на 500 тыс. руб. за коррупционное правонарушение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Мокшанского района выяснила, что в 2022 году заместитель гендиректора ООО «Дорогистрой58» передал 80 тыс. руб. взятки бывшему главе администрации р. п. Мокшан через безналичный перевод. За эти деньги чиновнику предстояло обеспечить беспрепятственную приемку и оплату работ, выполненных в рамках договоров и муниципальных контрактов на благоустройство общественной территории.

По результатам проверочных мероприятий надзорное ведомство возбудило в отношении компании дело о незаконном вознаграждении от имени юрлица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ). Организацию обязали оплатить штраф в размере 500 тыс. руб. В настоящее время суд рассматривает уголовные дела в отношении взяткодателя и взяткополучателя.

