Власти Дагестана назвали поздравление народу Азербайджана недостоверным
Поздравление главы Республики Дагестана Сергея Меликова, активно распространяемое в мессенджерах, с Днём единства народов Дагестана, якобы адресованное народу Азербайджана, в администрации главы республики назвали попыткой дестабилизировать обстановку и создать межнациональные конфликты.
«Официально заявляем: видео не соответствует действительности и создано с помощью нейросетей»,— подчеркнули в ведомстве
