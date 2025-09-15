Власти Дагестана назвали поздравление народу Азербайджана недостоверным

Поздравление главы Республики Дагестана Сергея Меликова, активно распространяемое в мессенджерах, с Днём единства народов Дагестана, якобы адресованное народу Азербайджана, в администрации главы республики назвали попыткой дестабилизировать обстановку и создать межнациональные конфликты.

«Официально заявляем: видео не соответствует действительности и создано с помощью нейросетей»,— подчеркнули в ведомстве

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что власти Дагестана опровергли сведения о снятии запрета на использование беспилотников.

Наталья Белоштейн