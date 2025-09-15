В Волгограде шесть работников пойдут под суд за гибель промышленного альпиниста

В Волгограде суд рассмотрит в отношении шести работников двух предприятий уголовное дело по факту гибели промышленного альпиниста и получения тяжелых травм его напарником. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Волгоградской области.

Работников обвиняют в халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ) и предоставлении опасных услуг (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Четвертый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР завершил расследование уголовного дела. В ближайшее время материалы направят в суд на рассмотрение.

Как выяснило следствие, в октябре позапрошлого года коммерческая клининговая компания в рамках договора субподряда направила на промышленное предприятие двух своих промышленных альпинистов, которым предстояло вымыть окна и фасады. Работники должны были использовать принадлежащее заказчику катучее устройство. Один из альпинистов погиб, другой стал инвалидом в результате падения грузоподъемного механизма, в котором они находились, с высоты порядка 8 м.

Инженерно-техническая экспертиза показала, что трагедия произошла из-за разрушения опоры подшипника. Сотрудники сторонней организации при обслуживании спецтехники не снимали защитный кожух, не проверяли состояние зубьев и подшипников, а также ловители кабины, не обновляли смазку. За содержание катучего устройства в работоспособном и безопасном состоянии несли ответственность инженеры предприятия — владельца указанного оборудования. Когда завершалось техническое обслуживание, они визуально его осматривали, не проводя обследования, замеры и испытания, после чего допускали его эксплуатацию.

Павел Фролов