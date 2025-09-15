Спрос на новые отечественные автомобили на Кубани вырос на 21% за год

Спрос на новые отечественные автомобили в Краснодарском крае за год вырос на 21%, сообщили «Ъ-Кубань» эксперты сервиса «Авито Авто». В августе 2025 года наибольший прирост интереса зафиксирован к маркам Xcite (+31,5%), Solaris (+11%) и LADA (+8,3%). Среди моделей лидерами стали LADA Niva Legend (+36,6%), Xcite X-Cross 7 (+23,6%), LADA Niva Travel (+6,3%) и LADA Granta (+5,2%).

Летом 2025 года спрос на отечественные автомобили оказался на 21% выше, чем за аналогичный период 2024 года. Отмечен рост интереса к «Москвичу» (+38,2%) и Xcite (+27,8%), а среди популярных моделей — «Москвич» 3 (+26,2%), Xcite X-Cross 7 (+18,2%), LADA Vesta Cross (+7,8%) и LADA Niva Legend (+6,8%).

Предложение на рынке также увеличилось: за летние месяцы 2025 года количество выставленных автомобилей LADA выросло на 28,4%, при этом LADA Granta Cross подорожала на 54,7%, Xcite X-Cross 7 — на 49,2%, LADA Niva Legend — на 38,6%, LADA Granta — на 33,8%, LADA Vesta Cross — на 14,6%.

По оценке руководителя продаж направления «Новые авто» в Авито Артема Хомутинникова, рост спроса связан с требованиями госрегулятора по локализации автомобилей для использования в такси. Наличие широкого предложения делает покупку нового автомобиля для личных или коммерческих целей более привлекательной. Эксперты сервиса Селект помогают подобрать оптимальное предложение на платформе.

Вячеслав Рыжков