Ставропольские аграрии собрали почти 14 тысяч тонн пропашных культур

Ставропольский край завершил уборку пропашных культур с площади 153 тыс. га. Подсолнечник обмолочен на 129 тыс. га, сахарная свёкла — с 16 тыс. га, кукуруза — с 8 тыс. га, сообщили в правительстве региона.

Общий сбор плодово-ягодной продукции и винограда достиг 13,9 тыс. тонн.

Объем господдержки аграриев в 2025 году составляет 6,5 млрд руб., из которых 4,2 млрд руб. уже перечислены, заявили в минсельхозе региона. Также глава края Владимир Владимиров заявил, что Ставрополье развивается как крупный семеноводческий центр, что позволит аграриям превзойти рекордные урожаи нынешнего года.

Подсолнечник, сахарная свёкла и кукуруза остаются ключевыми культурами агропромышленного комплекса Ставрополья, обеспечивая значительный вклад в экономику региона и продовольственную безопасность страны.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», растениеводческие хозяйства Ростовской области и Краснодарского края покажут близкую к нулю или отрицательную рентабельность в 2025 году из-за рекордно низкой урожайности и влияния экспортных пошлин. На этом фоне ставропольский край собрал рекордный урожай пшеницы.

Станислав Маслаков