В зоне СВО нашли тело Героя России Ильдара Суфиярова

В зоне боевых действий на Украине нашли тело военнослужащего Ильдара Суфиярова из Уфы. Он погиб в апреле 2024 года, подорвав себя и трех украинских военнослужащих гранатой. Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя России в октябре того же года.

Об обнаружении тела военнослужащего сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. «На месте (был — ''Ъ'') его военный билет. Там рядом еще три бойца. Мы тело уже доставили в Ростов на проведение экспертизы. Я сегодня с утра маме позвонил и супруге позвонил»,— сказал господин Хабиров на оперативном совещании в облправительстве.

Место и порядок захоронения военнослужащего будут определены после проведения экспертизы и транспортировки тела в регион, уточнил господин Хабиров.

Ильдар Суфияров командовал 2-м мотострелковым взводом мотострелковой роты полка «Башкортостан». Контракт с Минобороны подписал в мае 2023 года. 12 апреля 2024 года военнослужащий подорвал гранатой себя и трех военных ВСУ, «не желая сдаваться в плен» после многочасового удержания позиции, говорится на странице администрации главы региона во «Вконтакте».

Полина Мотызлевская