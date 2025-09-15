Собянин рассказал о степени готовности нового вокзала «Серп и Молот»

Строящийся в Центральном административном округе Москвы вокзал «Серп и Молот» станет одним из крупнейших транспортных хабов столицы. Об этом заявил мэр Сергей Собянин в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокзал «Серп и Молот»

Фото: Telegram-канал Мэра Москвы Вокзал «Серп и Молот»

Фото: Telegram-канал Мэра Москвы

Новый вокзал объединит линии Московских центральных диаметров (МЦД-2 и МЦД-4), станции метро «Римская» и «Площадь Ильича», а также маршруты наземного транспорта. Объект возводится практически с нуля на месте устаревших платформ, с учетом современных требований к комфорту и безопасности, отметил господин Собянин. По словам мэра, вокзал станет опорной транспортной точкой для более чем 200 тыс. жителей районов Лефортово и Таганский.

Сейчас на площадке ведут монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса, а также отделку платформ гранитом. Работы по устройству контактной сети выполнены на 40%. Планируется оснастить платформы навесами, а подземный переход под железнодорожными путями реконструировать и оборудовать лифтами для маломобильных пассажиров.

Вокруг вокзала создадут «уютное пространство для прогулок и отдыха» жителей района, добавил мэр.