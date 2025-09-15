В Анапе подвели итоги выборов депутатов Совета

В Анапе подвели окончательные итоги избирательной кампании, в ходе которой жители выбрали и губернатора края, и новый состав местного парламента. Голосование за главу региона прошло с высокой явкой, которая достигла 75%. Действующий губернатор Вениамин Кондратьев уверенно победил, набрав 79% голосов избирателей, сообщили в пресс-службе администрации Анапы.

Также в городе сформирован новый состав местного Совета депутатов. В него вошли представители, избранные по 36 округам. Список новых депутатов утвержден избирательной комиссией.

По итогам голосования победу на округах одержали: Сергей Евлампиев (округ №1), Вячеслав Вовк (№2), Наталья Согонова (№3), Александр Смирнов (№4), Дмитрий Сорокин (№5), Елена Некрасова (№6), Игорь Филимонов (№7), Сергей Дроздов (№8), Владимир Пономарев (№9), Роман Макаров (№10), Дмитрий Дьяконенко (№11), Александр Ходорченко (№12), Иван Пилипенко (№13), Александр Кухтиев (№14), Вячеслав Труфанов (№15), Александр Олеников (№16), Олег Янцен (№17), Амазасб Эйриян (№18), Светлана Хижняк (№19), Артем Мусаэлян (№20), Ольга Батурина (№21), Сергей Старовойтов (№22), Петр Кориафили (№23), Владимир Коняев (№24), Руслан Каграманян (№25), Леонид Демурчев (№26), Игорь Таран (№27), Кирилл Тишевецкий (№28), Юля Сафронова (№29), Евгений Нечаев (№30), Андрей Завгородний (№31), Игнатий Рябченко (№32), Анатолий Дьяченко (№33), Александр Мелкумян (№34), Андрей Дубошин (№35) и Андрей Карабадзяк (№36).