Директор фирмы скрыл от налоговой 5,1 млн рублей на Ставрополье

В Грачевском районе Ставропольского края Следственный комитет предъявил обвинение директору коммерческой организации в сокрытии денежных средств на сумму свыше 5,1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года обвиняемый перевел деньги организации через подконтрольные ему фирмы, скрывая их от налоговой службы.

Действия директора квалифицировали по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ — сокрытие денежных средств организации в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налоговой недоимки. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы, также возможен штраф или исправительные работы.

В рамках дела на имущество обвиняемого наложен арест, чтобы обеспечить исполнение будущего судебного решения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тат Гаспарян