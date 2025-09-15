В Северной Осетии из-за ливней и града пострадали 1,6 тысяч гектаров посевов

Прошедшие в Северной Осетии ливни и град повредили около 1,6 тыс. га посевов сельскохозяйственных культур. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные пресс-службы регионального Минсельхоза.

Фото: газета «Предгорье» / Telegram

По данным ведомства сады пострадали на площади 578 га, озимые — 716,7 га, яровые — 247 га, картофель — 6 га, овощи закрытого грунта — 1,2 га.

Мощные осадки привели к полной гибели 97,5 га садов, 716,7 га озимых культур и 127 га яровых культур.

Кроме этого, пострадала теплица ООО «Влад Групп» на площади 1,2 га.

Наталья Белоштейн