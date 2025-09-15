На Дону инвестиции в цифровые металлы выросли до 116,5 млн рублей в 2025 году

Жители Ростовской области за восемь месяцев 2025 года инвестировали в обезличенные металлические счета более 116,5 млн руб., открыв свыше 8,5 тыс. новых счетов. Об этом сообщила пресс-служба Сбербанка.

По информации финансового учреждения, золото остается главным защитным активом для вкладчиков региона. В этот драгметалл жители Дона направили 79% от общего объема средств в ОМС — каждый второй счет открыт именно в золоте. Годом ранее доля золота составляла 62%. По 4% объема капиталовложений приходится на палладий и платину.

«Золото по-прежнему лидирует по объему вложений, а серебро закрепляется на втором месте как металл с потенциалом роста, особенно для тех, кто хочет диверсифицировать свои накопления»,— отметил заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Антон Усачев, его слова приводятся в сообщении.

По информации господина Усачева, платина и палладий пока менее заметны в портфелях частных инвесторов, но остаются важными металлами из-за спроса в автомобильной и промышленной сфере. В 2025 году эти металлы проявляют более высокую волатильность, что делает их хорошим инструментом накопления для опытных инвесторов, готовых к риску.

