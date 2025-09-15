В Северной Осетии будут судить организаторов незаконных азартных игр

В Правобережном районе будет судить участников организованной группы, обвиняемых в незаконных организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ). Общий размер извлеченного фигурантами дохода превысил 8,5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Северная Осетия-Алания.

Следствием установлено, что в июне 2024 подпольный игорный клуб в арендованном помещении организовал житель Беслана. В организованную группу вошли трм местные жительницы, которые работали администраторами заведения.

В целях обеспечения исполнения приговора на расчетные счета организатора незаконной игорной деятельности наложен арест.

Наталья Белоштейн