Госавтоинспектор доставил роженицу в больницу в Новороссийске

В Новороссийске капитан полиции Иван Солоха, патрулируя центр города, оперативно помог доставить роженицу в родильное отделение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кубани.

Фото: ГУ МВД России по Кубани

Женщина пыталась остановить автомобиль полицейского, заявив, что в машине находится ее племянница с начавшимися родовыми схватками. Также жительница уточнила, что боится не успеть в медклинику из-за пробок.

Полицейский включил проблесковые маячки и обеспечил беспрепятственный проезд до больницы. Роженицу передали врачам.

В день выписки Иван Солоха вручил матери букет цветов и детское автокресло. Родители новорожденной поблагодарили полицейского за оперативность и помощь.

Анна Гречко