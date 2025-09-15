В Ставропольском крае УФСБ ликвидировало незаконную нарколабораторию

Сотрудники ФСБ ликвидировали на Ставрополье лабораторию по производству синтетического наркотика. Правоохранители изъяли с территории частного домовладения в селе Найденовка колбы, канистры, химические реактивы, более 3 кг готового наркотика, являющегося производным N-метилфедрона. Об этом сообщает пресс-служба управления ФСБ России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из подпольного цеха также изъяли найденные прекурсоры и реагенты для изготовления еще 15 кг синтетического наркотика.

Установлено, что лабораторию организовали двое местных жителей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества).

В ведомстве уточнили, что задержанные ранее привлекалась к ответственности за подобное преступление.

Наталья Белоштейн