Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске локализовали 15 сентября

В Новороссийске локализовали пожар на мусорном полигоне на горе Щелба, площадь горения составила 400 кв. м. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы города Александр Гавриков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александр Гавриков. Фото: Telegram-канал замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

К тушению были привлечены 24 человека и 11 единиц техники: две автоцистерны, одна штабная машина, три водовозки, четыре самосвала, два бульдозера и один экскаватор. Развернут оперативный штаб.

Возгорание на полигоне произошло утром 6 сентября. За время ликвидации выполнено 1,1 тыс. рейсов и отсыпано тыс. куб. м грунта.

Ранее сообщалось, что из-за ЧС возможны перебои с вывозом мусора из города. Временно отходы направляют на полигон в Темрюкском районе, что увеличивает время транспортировки. Южный региональный оператор и министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края прилагают усилия для нормализации ситуации.

Анна Гречко