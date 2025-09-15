Жителя Шахт приговорили к условному сроку за призывы к экстремизму

За публичные призывы к экстремистской деятельности в сети интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ) к двум годам лишения свободы условно приговорен житель Шахт Игорь Вахтин. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативники установили, что осужденный в одной из групп соцсети «ВКонтакте» разместил комментарий к публикации, содержащий призывы к насилию в отношении группы лиц, выделенной по национальному признаку.

Приговор вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн