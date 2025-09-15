В Ростовской области медианная ожидаемая зарплата выросла до 70 тысяч рублей

Медианная ожидаемая зарплата соискателей в Ростовской области в августе составила 70 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. больше показателя прошлого года. В 2023 году уровень зарплаты за аналогичный период был ниже на 20 тыс. руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщила пресс-служба платформы hh.ru.

По информации, предоставленной «Ъ-Ростов», по России в целом зарплатные ожидания за год выросли на 6 тыс. руб. до 75 тыс. руб., по Южному федеральному округу — на 9,3 тыс. руб. до 69,3 тыс. руб. В Северо-Кавказском федеральном округе ожидаемая заработная плата осталась без изменений.

«Наиболее заметный рост зарплатных ожиданий в Ростовской области показали две сферы: высший и средний менеджмент — на 26,3 тыс. руб., производство — на 20 тыс. руб. Меньше всего увеличились ожидания в сфере закупок — на 3,9 тыс. У IT-специалистов сумма средней ожидаемой зарплаты не изменилась»,— пояснили «Ъ-Ростов» в пресс-службе.

Без роста остались зарплатные ожидания фармацевтов, бухгалтеров, специалистов туристической отрасли и гостиничного бизнеса. На самое высокое вознаграждение претендуют соискатели из сферы высшего и среднего менеджмента — в среднем они рассчитывают на 146,3 тыс. руб.

Валентина Любашенко