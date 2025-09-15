Власти Северной Осетии готовятся ввести режим ЧС из-за скопления фур

В Северной Осетии планируют ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за рекордного скопления большегрузного транспорта на территории республики, сообщил вице-премьер региона Ирбек Томаев.

По словам Ирбека Томаева, на данный момент на Военно-Грузинской дороге, ключевом транспортном коридоре, соединяющем Владикавказ с Тбилиси, скопилось около 2,5 тыс. большегрузов, которые зарегистрированы в электронной очереди на прохождение через пункт пропуска «Верхний Ларс». Из них примерно 900 фур ожидают непосредственно на территории Северной Осетии, а 530 из них размещены на специально оборудованных стоянках.

«На дорогах республики наблюдается большое скопление транзитного транспорта, ожидающего проезда через «Верхний Ларс». В электронной очереди зарегистрировано около 2,5 тыс. единиц транспорта. Считаем целесообразным провести внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором принять решение о введение режима ЧС для контроля за скоплением большегрузного транспорта и в целях его размещения на территории Северной Осетии. До нормализации ситуации»,— заявил он.

За последнюю неделю через КПП «Верхний Ларс» прошло около 27,5 тыс. автомашин и почти 74 тыс. человек. Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным транспортным маршрутом России с Грузией и странами Закавказья, и российский участок трассы находится на территории Северной Осетии.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», с 1 октября 2025 года на международном автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс введут для большегрузов систему резервирования даты и времени подъезда к терминалу.

Станислав Маслаков