На выборах в крупных городах Ставрополья лидируют представители «Единой России»

По единым избирательным округам во время выборов в думы крупных городов Ставропольского края — Ставрополя, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска по предварительным результатам больше всего голосов набирают кандидаты от партии «Единая Россия». Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК России.

По данным на утро 15 сентября, на досрочных выборах депутатов городской думы Ставрополя за представителей «Единой России» отдано более 64,7% голосов избирателей, еще 10,6% проголосовали за кандидатов от КПРФ и 9,6% — за представителей ЛДПР.

На выборах в гордуму Ессентуков кандидаты от «Единой России» набрали 53,1%, коммунисты — 19,9%, ЛДПР — 13,2%.

В Железноводске единороссам отдано 52,9% голосов, 19,8% — ЛДПР, 13,3% —«Справедливой России — За правду».

За кандидатов от «Единой России» в думу Кисловодска проголосовали 66,7%, за представителей КПРФ — 11,6% и 8,2% — за претендентов от ЛДПР

В Пятигорске за «Единую Россию» голоса отдали 67% избирателей, за КПРФ — 10,2%, за ЛДПР —9,1%.

В целом 12-14 сентября жители Ставрополья избирали депутатов в представительные органы 24 муниципалитетов. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», по данным на 18:00 14 сентября, явка избирателей на выборах в Ставропольском крае составила 43,8%.

В голосовании приняли участие 640 тыс. ставропольцев.

Наталья Белоштейн