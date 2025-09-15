На выборах в крупных городах Ставрополья лидируют представители «Единой России»
По единым избирательным округам во время выборов в думы крупных городов Ставропольского края — Ставрополя, Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска по предварительным результатам больше всего голосов набирают кандидаты от партии «Единая Россия». Соответствующая информация опубликована на сайте ЦИК России.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По данным на утро 15 сентября, на досрочных выборах депутатов городской думы Ставрополя за представителей «Единой России» отдано более 64,7% голосов избирателей, еще 10,6% проголосовали за кандидатов от КПРФ и 9,6% — за представителей ЛДПР.
На выборах в гордуму Ессентуков кандидаты от «Единой России» набрали 53,1%, коммунисты — 19,9%, ЛДПР — 13,2%.
В Железноводске единороссам отдано 52,9% голосов, 19,8% — ЛДПР, 13,3% —«Справедливой России — За правду».
За кандидатов от «Единой России» в думу Кисловодска проголосовали 66,7%, за представителей КПРФ — 11,6% и 8,2% — за претендентов от ЛДПР
В Пятигорске за «Единую Россию» голоса отдали 67% избирателей, за КПРФ — 10,2%, за ЛДПР —9,1%.
В целом 12-14 сентября жители Ставрополья избирали депутатов в представительные органы 24 муниципалитетов. Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», по данным на 18:00 14 сентября, явка избирателей на выборах в Ставропольском крае составила 43,8%.
В голосовании приняли участие 640 тыс. ставропольцев.